Денисова: Около 380 тысяч жителей ОРДЛО проголосовали на выборах в Госдуму России

На российских выборах в Госдуму проголосовали порядка 380 тысяч жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем телеграм-канале.



«Участие в так называемых "выборах" в Госдуму РФ приняли 230 тысяч граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Их принудительно паспортизовали и вывезли для голосования на территорию России. Еще 150 тысяч работников бюджетной сферы и студентов, при обязательной регистрации на портале "Госуслуги", голосовали в 255 "инфоцентрах" в Донецкой области и в 141 — на Луганщине», — сообщила Денисова.



Кроме того, на территории временно оккупированного Крыма незаконно работало более тысячи избирательных участков.



Омбудсвумен подчеркнула, что поддерживает решение Верховной Рады Украины о признании незаконными выборов в российскую Госдуму.



«Проведение выборов на временно оккупированных территориях Украины является грубым нарушением общепризнанных принципов и норм международного права, прежде всего в отношении уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Украины, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций, Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкский заключительный акт), Уставе Совета Европы, меморандуме о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештском меморандуме)», — перечислила Денисова.



Она отметила, что надеется на установление правоохранительными органами всех участников противоправных действий по организации и проведению выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей с целью привлечения их к ответственности.



«Призываю международное сообщество последовать украинскому парламенту — не признавать выборы в Государственную Думу РФ как нарушающие нормы международного права», — заключила Людмила Денисова.