Украина не признает легитимность новоизбранной Госдумы РФ

Верховная Рада приняла постановление о нелегитимности выборов депутатов Государственную Думу РФ. Об этом сообщается на сайте Парламента.



В постановлении Рада обращает внимание международного сообщества на факт проведения 17-19 сентября 2021 года нелегитимных выборов депутатов Госдуму РФ на временно оккупированной территории Украины.



«В заявлении отмечается нарушениях государством-оккупантом норм международного гуманитарного права, в частности привлечение к голосованию граждан Украины с незаконно выданными паспортами РФ, перемещения населения государством оккупантом на временно оккупированных территориях Украины и неконтролируемый процесс пересечения международно признанного государственной границы Украины», — говорится в сообщении.



Рада признает такие выборы незаконными, а Госдуму РФ — нелегитимной и обращается к международному сообществу с призывом дать оценку фальсифицированным выборам и факту незаконного голосования.

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