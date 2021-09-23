Президент Владимир Зеленский считает выдачу российских паспортов украинцам на оккупированных территориях Донбасса и Крыма доказательством международного преступления. Об этом он заявил, выступая на 76-ой сессии Генассамблеи ООН.



«Выдача сотням тысяч украинцев на временно оккупированных территориях Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву? Более того, Россия сама об этом официально заявляет и заставляет наших граждан принимать участие в выборах в российский парламент», — сказал Зеленский.



Во время своего выступления президент призвал «оживить ООН». Перечисляя существующие вызов для Украины и мира он, в частности, напомни о продолжающемся конфликте на Донбассе.



«Пора просыпаться? Честно — Украина не засыпала. Это сложно сделать под звуки взрывов, под звуки выстрелов, которые звучат в нашем оккупированном Донбассе восьмой год подряд. В 2019 году с этой трибуны я сказал: война в Украине — это более 13 тысяч погибших. 30 тысяч раненых. Представьте: полтора миллиона человек вынуждены покинуть свои дома. Ежегодно эти цифры звучат в ООН с одной лишь поправкой — ежегодно эти цифры, к сожалению, растут. Я говорил об этом и в 2020 году. И говорю об этом сейчас, в 21-м. И это уже почти 15 тысяч погибших людей. Вот вам цена свободы, вот вам цена независимости», — подчеркнул Зеленский.



Он добавил, что «возможно в Сентрал-парке или Мэдисон-сквер выстрелы слышны не так громко, как в Авдеевский "промке" или на Светлодарск дуге».



«Мы хотим оживить ООН? Может, для этого ООН должна двигаться? Быть мобильной и быстрой? Может, нам пора встречаться там, где можно реально услышать и увидеть эти глобальные проблемы? В мире — тысячи горячих точек. Украина готова участвовать в заседаниях ООН рядом с любой из них. Чтобы оживить ООН, по моему мнению, нужна правда», — сказал Зеленский.