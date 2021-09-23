Гармаш: Украина также просила передать останки военного, но боевики отказались

Украина просила передать из ОРДЛО останки украинского военного в рамках сегодняшней гуманитарной акции, однако боевики отказались. Об этом сообщил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в Facebook.



Он раскрыл подробности передачи в ОРДЛО останков погибшего участника незаконных вооруженных формирований Анатолия Мялкина, о чем украинская делегация в ТКГ сообщила как об «инициативе доброй воли».



«Мялкин погиб под Славянском в 2014 году. Естественно, он воевал на "противоположной стороне". Та "сторона" обратилась к нам на ТКГ с просьбой отдать останки, поскольку мать погибшего болеет последней стадией онкологии и хочет умереть, похоронив сына. Для нас материнская боль одинакова на всех "сторонах". И мы пообещали проработать этот вопрос, попросив взамен останки другого сына, другой матери, живущей на "этой стороне". Не буду называть его имя, чтоб не травмировать родных. Однако в результате не сразу, через несколько дней, но на нашу "добрую волю" нам ответили отказом», — написал Гармаш.



По его словам, Украина решила не отменять передачу останков со своей стороны.



«Был выбор: поступить как они и тоже остановить передачу останков, или дать матери похоронить сына и уйти со спокойной душой. Мы отдали. Мы не должны и не будем уподобляться нелюдям, которые удерживают в заложниках на оккупированной территории не только живых, но и мертвых», — подчеркнул Сергей Гармаш.

23 сентября украинская сторона передала останки участника незаконных вооруженных формирований, погибшего в районе Славянска в 2014 году, его матери в ОРДЛО.