Отец погибшей в катастрофе рейса MH17 обратился к Путину из зала суда

В Окружном суде Гааги продолжили выступать родственники пассажиров малайзийского «Боинга» рейса МН17, сбитого над Донецкой областью в 2014 году. Йос Джианоттен, потерявший в этом крушении дочь Лике, в своем выступлении обратился к Владимиру Путину и напомнил о затонувшей в 2000 году подлодке «Курск» — и о том, как Нидерланды помогали России поднять тела погибших моряков. Об этом передает «Дождь».



«Я не могу понять, как так может быть, что в России целые группы людей занимаются манипуляциями, хакерскими атаками, вбросами лживой информации по MH17? Что это за люди, которые получили приказ покрывать убийство 298 человек? Лавров и Путин, которые, не моргнув глазом, говорят, что не имеют к этому никакого отношения...



Я хотел бы задать Путину вопрос. Дорогой Владимир, вы помните, как 20 лет тому назад, в 2000 году, когда в Баренцевом море затонула подлодка "Курск", вы после разговора с родственниками согласились принять помощь двух голландских компаний Smit Internationale и Mammoet? Они поднимали "Курск" со дна.



Помните, как 21 октября 2001 голландцы доставили 115 из 118 тел на верфь в Мурманске? Знаете ли вы, что родственники MH17 жаждут правды так же, как и российские родственники экипажа "Курска"?



Владимир, вы обязаны помочь и нам, голландцам, родственникам погибших.



Скажите, что не было цели сбивать самолет с 298 пассажирами, которые направлялись на отдых! Сделайте что-нибудь! Но прекратите это постыдное отрицание, когда доказательств уже выше крыши.



Я обращаюсь к Путину, хотя этот суд, конечно же, разбирает уголовное дело четверых обвиняемых в убийстве. Однако лично от Путина зависит, узнаем ли мы всю правду», — сказал в своем выступлении мужчина.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании.



Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.



Международная следственная группа пришла к выводу , что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.