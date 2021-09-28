Двое жителей Донецка получили ранения при обстреле

СММ ОБСЕ уточняла информацию о ранении двух мужчин в оккупированном Донецке вследствие обстрела 17 сентября. Об этом сообщается в отчете миссии.



Мужчины стояли на проспекте Колхозном в северной части Куйбышевского района, когда они услышали звуки обстрела и два удара об землю поблизости. Наблюдатели пообщались с пострадавшим по телефону.



Другой пострадавший, мужчина, был дома у своего родственника, когда он услышал взрыв неподалеку, после чего почувствовал, что ранен в голову и ногу, а также перестал слышать. По его словам, сосед оказал ему первую помощь, а скорая помощь доставила его в больницу в Калининском районе Донецка. В соответствии с медицинской справкой, которую показал мужчина, скорая помощь доставила его в больницу 17 сентября, где ему была диагностирована взрывная травма, а также осколочное ранения ноги и контузия.



Медперсонал больниц подтвердил по телефону наблюдателям, что 17 сентября к ним доставили пострадавших.



«ДНР» сообщала о трех пострадавших мужчинах в тот день.