«ДНР» заявила о ранении трех жителей Донецка

Трое жителей Куйбышевского района Донецка пострадали в результате боевых действий сегодня утром. Об этом заявили в группировке «ДНР».



По данным «представительства ДНР в СЦКК», ранены двое жителей, проживающих по адресу проспект Колхозный, 1А. Так, мужчина 1987 года рождения получил осколочное ранение правого бедра, а у мужчины 1991 года рождения диагностированы минно-взрывная травма, осколочное ранение левого плеча, кисти, поясничной области.



Кроме того, по адресу улица Васильченко, 37 получил ранение мужчина 1963 года рождения. У него минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана затылочной области.



Также в «ДНР» сообщили о повреждениях по 7 адресам:

ул. Васильченко, 37 (повреждено остекление и фасад);

ул. Васильченко, 39 (попадание во двор дома);

ул. Энгельса, 26 (попадание во двор дома);

ул. Энгельса, 28 (повреждено остекление и фасад);

ул. Энгельса, 37 (повреждено остекление и фасад);

ул. Энгельса, 39 (повреждено остекление и фасад);

ул. Шверника, 48 (попадание на приусадебный участок).