«ДНР» заявила о ранении трех жителей Донецка

Трое жителей Куйбышевского района Донецка пострадали в результате боевых действий сегодня утром. Об этом заявили в группировке «ДНР».
По данным «представительства ДНР в СЦКК», ранены двое жителей, проживающих по адресу проспект Колхозный, 1А. Так, мужчина 1987 года рождения получил осколочное ранение правого бедра, а у мужчины 1991 года рождения диагностированы минно-взрывная травма, осколочное ранение левого плеча, кисти, поясничной области.
Кроме того, по адресу улица Васильченко, 37 получил ранение мужчина 1963 года рождения. У него минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана затылочной области.
Также в «ДНР» сообщили о повреждениях по 7 адресам: