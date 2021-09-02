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Новый аэропорт планируют построить под Краматорском, рассказал глава ДонОГА

02 сентября 2021, 16:39

Новый аэропорт планируют построить под Краматорском, рассказал глава ДонОГА

Строительство аэропорта планируют проводить на севере Донецкой области, под Краматорском. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге по итогам работы за август.

По его словам, основным вариантом для проекта строительства остается существующий аэропорт двойного назначения, но подбирают и иные локации.  

«Сейчас отрабатываем локации, уже вчера Госавиаслужба предоставила требования по земельному участку, какой площадью он должен быть, какая длина взлетно-посадочной полосы. Я поставил задачу, чтобы было две-три локации, кроме так называемого "Сармата", кроме того аэродрома, где сейчас имеют возможность садиться военные самолеты», – рассказал Кириленко.

Он отметил, что считает вполне мотивированными опасения по приближенности к линии соприкосновения.

«Кроме эйфории создания аэропорта, есть еще ответственность и главное – важна безопасность и здоровье пассажиров и населения в целом. Этот аэропорт действительно находится за 42 км от линии соприкосновения, но нужно учитывать и взлетно-посадочную полосу, которая выходит и идет перпендикулярно. То есть имеются определенные риски, которые некорректно обходить или замалчивать», – пояснил глава ОГА.

Он отметил, что общался о рисках безопасности в связи со строительством аэропорта лично с президентом Владимиром Зеленским во время его визита в Краматорск, и полностью согласен с теми предостережениями, на которые ему указал глава государства.

Кириленко добавил, что в Донецкой области, которая развивается, должен быть аэропорт. «Не один, а несколько», – подчеркнул глава ОГА.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проектировка нового аэропорта для Донбасса начнется в этом году. Место для строительства планируется искать между Луганской и Донецкой областями. 

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщал, что рассматривались несколько локаций для размещения аэропорта, в том числе Святогорск, Краматорск, Мариуполь. На инвестиционном форуме UkraineInvest Talks: Dnipro Кириленко представлял проект реконструкции аэропорта в Краматорске стоимостью около 35 миллионов долларов.

В то же время мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что новый аэропорт построят на границе Донецкой и Запорожской областей. Ранее планировалось, что Мариуполь начнет ремонт старого аэропорта. Однако последние совещания в Офисе президента с участием Министерства инфраструктуры завершились сменой концепции. По словам Бойченко, рассматриваются локации на стыке Донецкой и Запорожской областей.

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