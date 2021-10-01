«ЛНР» продлила отмену комендантского часа до февраля

Группировка «ЛНР» продлила отмену комендантского часа на большей части подконтрольной ей территории. Соответствующий указ сегодня подписал глава «ЛНР» Леонид Пасечник.



Согласно бумаге, режим комендантского часа будет приостановлен с 23:00 1 октября 2021 года до 4:00 1 февраля 2022 года.



При этом, как и ранее, комендантский час продолжит действовать на территориях, находящихся в границах административно-территориального подчинения городам Голубовка (ранее Кировск), Первомайску и Славяносербскому району.



Ранее режим комендантского часа был отменен с 31 августа до 1 октября. Такое решение связывали с проведением российских выборов в Госдуму и участием в них жителей Донбасса.



Накануне, «МВД ЛНР» анонсировала возвращение комендантского часа с 1 октября. При этом ранее в «ЛНР» ходили слухи, что отмену комендантского часа продлят.