«ЛНР» и «ДНР» возвращаются к комендантскому часу

В отдельных районах Луганской области с 1 октября возобновится действие режима комендантского часа. Ранее группировка «ЛНР» приостановила с августа комендантский час на месяц.



Теперь нарушение требований режима комендантского часа, который действует с 11 часов вечера до 4 утра, на один час и более карается «административной ответственностью», введенной «ЛНР». Если человек при этом находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, ответственность наступает при нарушении режима комендантского часа на 30 минут и более.



Сегодня, 30 сентября, отмена комендантского часа по выходным дням заканчивается и на территории отдельных районов Донецкой области.

Пока комендантский час был отменен или действовал не в полную силу в ОРДЛО усилили патрулирование улиц и проверок местных жителей. Людей задерживали и доставляли в отделения «полиции Л-ДНР» для проверки личности. В группу риска попали жители, у которых есть только украинский паспорт.