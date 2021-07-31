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«ЛНР» отменила комендантский час из-за российских выборов – правозащитник

31 июля 2021, 19:45

«ЛНР» отменила комендантский час из-за российских выборов – правозащитник

Группировка «ЛНР» приостановила действие комендантского часа на два месяца исключительно ради проведения российских выборов в подконтрольных ей отдельных районах Луганской области. Об этом заявил основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский, говорится в сообщении организации.

Как известно, «указом» главы «ЛНР» Леонида Пасечника отменено действие комендантского часа с 1 августа до 1 октября в ОРЛО за исключением районов, прилегающих к линии соприкосновения.

«В течение двух месяцев на территории ОРЛО пройдут массовые, агитационные мероприятия по эгидой партии "Единая Россия", самое массовое будет в День шахтера (последнее воскресенье августа)», – отмечает Лисянский.

По его словам, голосовать жители подконтрольных незаконным вооруженным формированиям районов будут онлайн и офлайн, а для того, чтобы организовать постоянный подвоз людей в Ростовскую область РФ к участкам голосования, необходима отмена комендантского часа.

Кроме того, считает Лисянский, таким образом реализуется «политика послабления».

«Каждый день из-за комендантского часа на территории ОРЛО задерживаются сотни людей. Многие люди просто обозленные, так как это созданный механизм для сбора денег с людей, которые нарушили этот комендантский час. Такими действиями оккупационные администрации РФ в ОРДЛО пытаются снизить негатив местных жителей к НВФ "ЛНР"», – поясняет правозащитник.

Группировка «ДНР» на подконтрольной ей территории отменила комендантский час в выходные дни с 1 июня по 15 сентября. Ранее комендантский час действовал ежедневно с 23 часов ночи до 5 часов утра. 

Вместе с тем на выходных усилено патрулирование улиц и проверок местных жителей. Человека могут задержать и доставить в отделение для проверки личности. В группу риска попали жители, у которых есть только украинский паспорт.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин не исключил, что комендантский час может быть отменен осенью. 

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