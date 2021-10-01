Зеленский обеспокоен задержанием Саакашвили и ждет разъяснений от Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на задержание председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Пресс-секретарь главы государства сообщил в Facebook, что в Офисе президента отслеживают ситуацию.



«Президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации. Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями по всех обстоятельств и причин такого шага в отношении украинского гражданина», — написал Никифоров.



Он отметил, что посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании Саакашвили.



«Но наши консулы уже работают над тем, чтобы предоставить Михаилу Саакашвили всю необходимую помощь», — добавил пресс-секретарь президента.

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали на территории страны. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Ранее в МВД и правящей партии «Грузинская мечта» заявляли, что Саакашвили не пересекал границу Грузии и он находится в Украине.