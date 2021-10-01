В Грузии задержан Саакашвили

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали на территории страны. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщает «Эхо Кавказа».



По его словам, Саакашвили уже перевезен в пенитенциарное учреждение.



«У наших правоохранительных структур заранее была информация о его перемещении — от Украины до Грузии. Этот процесс был под полным контролем», — сказал премьер.



Гарибашвили выразил благодарность главе МВД Вахтангу Гомелаури и руководителю СГБ Григолу Лилуашвили.



Ранее в МВД и правящей партии «Грузинская мечта» заявляли, что Саакашвили не пересекал границу Грузии и он находится в Украине.