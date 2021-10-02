Ковид в Украине: за сутки еще почти 12 тысяч новых заражений

За пятницу, 1 октября, в Украине выявили 11 809 новых случаев заражения коронавирусом, что немного меньше, чем днем ранее. От осложнений, вызванных вирусом, скончались 203 человека. При этом выздоровели 3 469 пациента. Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 447 222 человек, выздоровели 2 261 924 человека, летальных случаев – 56 649.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1159), Львовской (1102), Днепропетровской (965), Одесской (762) и Запорожской (692) областях.