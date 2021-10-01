Более 12 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки. Впервые с апреля

За четверг, 30 сентября, в Украине выявили 12 034 новых случаев заражения коронавирусом, что на 277 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 3 264 пациента, а 172 человека умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 435 413 человек. Из них выздоровели 2 258 455 пациентов, а умерли 56 446 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.



Вчера провели 93 356 тестирований на коронавирус.



В последний раз более 12 тысяч новых случаев коронавируса за сутки фиксировали в Украине в конце апреля.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря.



«Желтый» уровень карантина на всей территории Украины ввели с 23 сентября.