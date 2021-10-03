В Украине за сутки — почти 8 тысяч заболевших COVID-19

За минувшие сутки, 2 октября, в Украине зафиксировали 7 967 новых случаев заболевания COVID-19, что на 3842 случая меньшем, чем днем ранее. При этом 1 483 человека выздоровели, 126 — умерли от осложнений. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.



Среди новых случаев заболевания — 822 ребенка и 88 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы 3 300 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.



С начала пандемии в Украине без учета оккупированной территории ковид подтвердили у 2 455 189 человек. Из них выздоровели 2 263 407 человека, летальных случаев — 56 775.