Около 5 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За воскресенье, 3 октября, в Украине выявили 4 821 новый случай заражения коронавирусом, что на 3 146 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 116 пациента, а 114 человека умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 460 010 человек. Из них выздоровели 2 264 523 пациента, а умерли 56 889 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря.



«Желтый» уровень карантина на всей территории Украины ввели с 23 сентября.