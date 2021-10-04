Кремль: Для переговоров Путина с Зеленским нет повестки

В Кремле не видят предпосылок для проведения до конца года встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Он утверждает, что российская сторона никогда не отвергала возможности проведения таких переговоров, но для начала необходимо определиться с повесткой.



«Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось», – цитирует Пескова «Интерфакс-Украина».



В минувшие выходные Зеленский заявил, что готов провести встречу с Путиным, отметив, что переговоры тет-а-тет могут быть результативными. Но, по его мнению, российская сторона не хочет проводить встречу в таком формате, поскольку она может принести неожиданный результат.



Ранее в Кремле заявили, что встрече Зеленского и Путина препятсвует нежелание Киева вести прямые переговоры с группировками «ДНР» и «ЛНР».



