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Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным в любом формате

03 октября 2021, 11:50

Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным в любом формате

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в любом формате.

«Я хотел бы встретиться с президентом РФ. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Мне понятно, что российская сторона, я думаю окружение президента России, не хочет, чтобы он проводил со мной встречу тет-а-тет, потому что она может принести неожиданный результат», — сказал Зеленский во время пресс-конференции в Трускавце Львовской области.

Он добавил, что также готов и к встрече в Нормандском формате на уровне лидеров Украины, России, Германии и Франции.

«Я в принципе готов к встрече в любом формате. Потому что считаю, что любая встреча на таком уровне поможет Украине в вопросах решения трагедии на Донбассе и в вопросах Крыма», — подчеркнул глава государства.

Зеленский предположил, что если бы Украина согласилась не обсуждать те или иные вопросы, то это приблизило бы встречу. «Пока что, я считаю, что мы себе такого позволить не можем», — подчеркнул он.

Украинский лидер, говоря о возможности встрече с Путиным тет-а-тет, выразил мнение, что не нужно зацикливаться на конкретной повестке переговоров. «В любом случае, я считаю, что там будет результат. Потому что российскому народу он также нужен», — подчеркнул Зеленский.

При этом он также выразил мнение, что «нормандская встреча в том или ином формате состоится».

В начале сентбря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Киев готов ко встрече Зеленского и Путина, но у него сложилось впечатление, что Москва избегает этой встречи.

В Кремле же недавно заявили, что встрече Зеленского и Путина препятсвует нежелание Киева вести прямые переговоры с группировками «ДНР» и «ЛНР».

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