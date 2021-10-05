Почти 10 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За понедельник, 4 октября, в Украине выявили 9 846 новых случаев заражения коронавирусом, что на 5 025 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 4 229 пациентов, а 317 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 469 856 человек. Из них выздоровели 2 268 752 пациента, а умерли 57 206 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях.



Вчера в стране провели 74 125 тестирований на коронавирус.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря.



«Желтый» уровень карантина на всей территории Украины ввели с 23 сентября.