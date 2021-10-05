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Московский суд отказался выпустить экс-главу «Миндоха ДНР» из СИЗО

05 октября 2021, 10:08

Московский суд отказался выпустить экс-главу «Миндоха ДНР» из СИЗО

Московский городской суд отказал бывшему «министру доходов и сборов» группировки «ДНР» Александру Тимофееву («Ташкенту») в освобождении из СИЗО. Об этом пишет «Коммерсант».

Тимофеев находится под стражей в качестве обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Защита «Ташкента», обжаловав продление ему срока содержания под стражей Пресненским райсудом Москвы, указала, что обвиняемый не может ни на кого оказать давление, поскольку потерпевший по этому делу — бывший гендиректор «Рэйлтрансхолдинга» Сергей Шпак находится за границей, а второй обвиняемый в афере — бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова бизнесмен Игорь Сосновский — в тюрьме. По словам адвокатов, бежать от следствия Тимофеев не собирается, да и, по сути, ему негде скрываться, так как он объявлен в международный розыск Украиной.

При этом само обвинение, предъявленное Тимофееву в России, защита находит необоснованным и ничем не подтвержденным.

Также адвокаты сослались на многочисленные «заслуги» Тимофеева, связанные с конфликтом на востоке Украины. Так, было отмечено имеющееся у него звание «генерал-майора» и «героя ДНР», занятие им должностей «министра доходов и сборов», а потом и «вице-премьера ДНР».

Отдельно были отмечены проблемы со здоровьем «Ташкента», получившего тяжелые ранения в 2017 году, когда на него было совершено покушение в Донецке, и в 2018-м — тогда в результате взрыва в донецком кафе «Сепар» погиб глава «ДНР» Александр Захарченко, которого он сопровождал. Вскоре после этого он покинул Донецк, перебравшись в Россию.

Однако доводы защиты пересилили подозрения Следственного комитета России в том, что в случае освобождения обвиняемый, обладая личными связями в государственных и правоохранительных органах, может помешать расследованию.

«Мера пресечения избирается обвиняемому в совершении преступления не только в целях обеспечения его личного участия в производстве следственных действий, но и, прежде всего, в целях недопущения с его стороны какого-либо воспрепятствования производству по делу», — было отмечено в Мосгорсуде.

По данным следствия, связавшись с Сергеем Шпаком, находящимся в международном розыске, Тимофеев и Сосновский предложили заочно обвиняемому в хищении 1,8 миллиарда рублей  у «ВЭБ-лизинга» за поставку более 800 грузовых вагонов и цистерн бизнесмену решить вопрос с его уголовным преследованием за 5 миллионов долларов.

В апреле этого года сотрудники ФСБ задержали Сосновского, после того как он под их негласным контролем получил 15 тысяч долларов и муляж 485 тысяч долларов в ресторане «Урюк» от представителя Шпака. Сосновский, признав вину, в качестве сообщника аферы назвал Тимофеева, который был арестован. Срок следствия по делу продлен до 27 октября.

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