«ЛНР» назвала дату начала отопительного сезона

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории начнут включать отопление с 11 октября. Об этом сообщила пресс-служба «государственного предприятия "Луганскгаз"».



«Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР определило дату начала отопительного периода для объектов теплового хозяйства государственного предприятия "Луганскгаз". Согласно приказу, включение в работу котельных и других объектов теплового хозяйства предприятия будет производиться с 11 октября 2021 года», — говорится в сообщении.



При этом в «Луганскгазе» предупредили, что тепло начнут подавать не во всех районах, а только в пяти городах: в Луганске, Алчевске, Антраците, Ровеньках и Первомайске.