Почти 13 тысяч случаев коронавируса зафиксировали в Украине за сутки

За вторник, 5 октября, в Украине выявили 12 662 новых случая заражения коронавирусом, что на 2 816 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 4 630 пациентов, а 320 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 482 518 человек. Из них выздоровели 2 273 382 пациента, а умерли 57 526 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964), городе Киев (792) и Запорожской (783) областях.



Вчера в стране провели 135 559 тестирований на коронавирус.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря.



«Желтый» уровень карантина на всей территории Украины ввели с 23 сентября.