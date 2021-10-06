СМИ узнало повестку встречи Зеленского и Путина, которую предложил Кремль

Москва несколько месяцев назад передала Киеву свой проект возможных решений президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина по итогам двусторонней встречи. Как заявили в Кремле, украинская сторона на предложенную повестку пока не отреагировала.



Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в российских госструктурах.



По данным издания, всего в списке 12 потенциальных решений, и почти все касаются двусторонних отношений.



В Кремле считают, что на встрече Путина и Зеленского можно было бы договориться о восстановлении полноценных дипломатических отношений и согласовать возвращение послов в Москву и Киев, снять взаимные торгово-экономические ограничения и отменить санкции в отношении физических и юридических лиц.



Кроме того, Россия исходит из того, что два лидера могли бы принять решение о восстановлении транспортного сообщения между двумя странами, а также договориться о подготовке до 1 декабря 2022 года соглашения о транзите и поставках газа на период после 2024 года.



При этом оккупированный Крым в российских темах для разговора не упомянут вовсе, а вопрос урегулирования конфликта в Донбассе — лишь однажды. В виде замечания о том, что представители России в Трехсторонней контактной группе и в Нормандском формате поддержат любые мирные договоренности Киева с «ДНР» и «ЛНР».



Украина, говорят в Кремле, на предложенную повестку пока не отреагировала. «От украинцев до сих пор ничего вразумительного по возможному наполнению двусторонней встречи не поступало», — сказал «Коммерсанту» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



В свою очередь в Киеве отмечают, что подготовка встречи не продвигается по вине Москвы.



По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, «из Москвы звучит слишком много различных намеков и неконкретных замечаний о том, что им хотелось бы обсудить, и при этом не выражается четкая готовность обсудить то, что действительно имеет значение в понимании и украинского, и российского обществ».



«Мы исходим из того, что вопрос мира для российской стороны должен стать таким же приоритетом, как и для украинской. И поэтому с российской стороны должны прозвучать конкретные и ясные содержательные предложения, которые могут исправить, например, то, что российской стороной не выполняется ряд решений еще парижского саммита в Нормандском формате», — сказал Подоляк российскому изданию.

На вопрос о том, какую повестку, со своей стороны, предлагает Украина, Подоляк ответил: «Важнейший нюанс всей дискуссии о двусторонних переговорах между украинским и российским лидерами, которые могут быть проведены, заключается в том, что для наших народов абсолютно понятно, о чем могут быть такие переговоры. Тот факт, что украинский и российский народы разделены линией фронта, заслуживает обсуждения в первую очередь. Вопросы войны (в любом ее проявлении, в том числе экономическом, информационном) и мира — ключевое наполнение переговорной повестки».

В минувшие выходные Зеленский заявил, что готов провести встречу с Путиным, отметив, что переговоры тет-а-тет могут быть результативными. Но, по его мнению, российская сторона не хочет проводить встречу в таком формате, поскольку она может принести «неожиданный результат».



В Кремле на это ответили, что не видят предпосылок для проведения такой встречи из-за отсутствия повестки.