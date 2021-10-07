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Разумков заявил, что никогда не был другом Зеленского

07 октября 2021, 12:24

Разумков заявил, что никогда не был другом Зеленского

Бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что никогда не был другом президента Владимира Зеленского. Об этом он сказал журналистам на брифинга после голосования за его отставку с должности спикера.

Отвечая на вопрос, дружит ли он до сих пор с президентом, Разумков ответил: «Я никогда не был другом президента — это рабочие отношения. Друзья, я думаю, формируются по-другому. Думаю, что друзья президента больше связаны с "95 кварталом", его прошлой жизнью».

По его словам, высокопоставленные политики и чиновники не должны быть друзьями, а работать на государство.

«У меня другие друзья. Но я не считаю, что президент, глава ВР или премьер-министр должны быть друзьями. Они должны работать на государство. Это моя позиция. Поэтому, если ты не был [другом], то ничего не потерял».

Сегодня, 7 октября, Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. За такое решение народные депутаты отдали 284 голоса на сегодняшнем заседании.

Дмитрий Разумков был избран в Верховную Раду от партии «Слуга народа». На выборы в 2019 году он шел под первым номером в партийном списке. Спикером парламента его назначили 29 августа 2019 года. До этого Разумков был политтехнологом Зеленского во время президентской предвыборной кампании.

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