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Рада сняла Разумкова с должности спикера

07 октября 2021, 11:42

Рада сняла Разумкова с должности спикера

Дмитрий Разумков покинул зал парламента после голосования. Скриншот из трансляции Дмитрий Разумков покинул зал парламента после голосования. Скриншот из трансляции

Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. За соответствующее решение народные депутаты отдали 284 голоса на сегодняшнем заседании.

Как фракции голосовали за отставку Разумкова

Накануне Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня. Процедуру инициировала фракция «Слуга народа», депутатские группы «Довира» и «За майбутнє». Нардепы заявили, что глава Рады нарушал регламент.

Во время рассмотрения отзыва Разумкова замглавы фракции «Слуги народа» Александр Корниенко заявил, что спикер «отступил от наших принципов и больше не может быть членом нашей команды».

В частности, Корниенко сказал, что в Раде начал работать принцип «друзьям и себе все, а врагам — регламент». Также он упрекнул Разумкова за то, что он не поддержал санкции СНБО против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, связанных с ним телеканалов.

В своем выступлении Дмитрий Разумков напомнил нардепам часть предвыборной программы «Слуги народа» 2019 года об «Украине моей мечты», в которую «поверили все».

«Я помню, как горели глаза у людей, как они слепо верили в то, что у нас все получится, потому что мы другие, не такие, как "они" [предыдущие политики]. Сейчас глаза "меняются"», — подчеркнул он.

Разумков также заявил, что «принцип верховенства права сменили политической целесообразностью, принцип свобод сменился "кто не с нами тот против нас", "офшоры для власти — позор" сменилось "офшоры — это нормально"».

В независмости от того, кто является председателем Рады, подчеркнул Разумков, парламент должен оставаться субъектным, иначе это приведет к потере демократии и узурпации власти.

Он призвал нардепов «становиться политиками, но при этом оставаться людьми».

Разумков также отметил, что вопрос о его отставке рассматривается с нарушением процедуры, поскольку материалы для депутатов должны были поступить не позднее, чем за два дня до рассмотрения вопроса. Но его отчет и отчет Счетной палаты прислали депутатам только сегодня, и в этом состоит нарушение, но большинство избрало принцип «политической целесообразности».

Дмитрий Разумков был избран в Верховную Раду от партии «Слуга народа». На выборы в 2019 году он шел под первым номером в партийном списке. Спикером парламента его назначили 29 августа 2019 года.

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