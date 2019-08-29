Разумков стал спикером Верховной Рады, Стефанчук и Кондратюк — его замы

Верховная рада избрала депутата от партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова председателем парламента. Его кандидатуру поддержали 382 народных депутата.



Больше всего голосов дала фракция «Слуга народа» — 249 голосов. От ОПЗЖ за Разумкова проголосовал 41 нардеп, «Батькивщина» — 24, депутатское объединение «За будущее» — 21, «Голос» — 17.



Против голосовала фракция «Европейская солидарность» — 26 депутатов.



Обновлено. Позже первым вице-спикером Рады был избран депутат от «Слуги народа» Руслан Стефанчук. «За» проголосовали 330 народных депутатов.



Вторым вице-спикером стала представительница фракции «Батькивщина» Елена Кондратюк. Ее поддержали 318 голосами.



На эту должность также претендовали Мустафа Джемилев от «Европейской солидарности», за которого проголосовали 59 нардепов, Ирина Констанкевич — от депутатов-самовыдвиженцев (49 голосов), а также Нестор Шуфрич — от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (48 — За, 217 — против). Однако по итогам рейтингового голосования наибольшая поддержка была у Кондратюк (290 голосов), кандидатуру которой и вынесли на утверждение.