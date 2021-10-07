Фуры стояли на три километра: Что происходит с ценами на картофель в Донецке

Ажиотаж с ростом цен на картофель в отдельных районах Донецкой области, который в группировке «ДНР» официально назвали «необоснованным», не спадает. После принятия «административных» мер и совещания у главы «ДНР» Дениса Пушилина оптовые цены на отдельные сорта картофеля снизились всего примерно на 10 рублей. Об этом говорится в сюжете сепаратистского телеканала «Юнион».



Съемочная группа выехала в Новоазовск на границу с Россией проверить, есть ли очереди из фур с картофелем на «таможне», информация о которых распространялась в соцсетях.



Очередей как таковых в этот момент не было, однако один из дальнобойщиков, который возит товар в ОРДО, рассказал, что еще пару дней назад с российской стороны границы ситуация была иная.



«Да, два дня назад была очередь, на три километра стояли», — говорит водитель грузовика. В связи с чем были такие очереди, мужчина пояснить не смог.



В сюжете говорится, что ситуация на рынках в Старобешевском районе и Тельманово существенно отличается от Донецка. Выращенный здесь картофель продают по 50 рублей за килограмм, а немного раньше продавали по 40 рублей. Местные продавцы рассказали, что урожай в этом году собрали хороший, и популярный овощ покупатели разбирают быстро.



Однако в Донецке ценники остаются рекордно высокими. Как и неделю назад, на Крытом рынке стоимость картофеля достигает 100-120 рублей за килограмм, более мелкий попадается по 60-75 рублей.



Предпринимательница Анжела Рассадникова говорит, что закупочная оптовая цена осталась прежней: «Так и возят по 65 рублей, поэтому что могло измениться. По 55 есть картошка, которая вообще плохая, я ее даже не беру». Она утверждает, что в России такие же цены на картофель и приводит пример, что в магазинах Санкт-Петербурга он стоит от 25 до 250 рублей за килограмм.



Другая продавщица рассказала, что на донецких оптовых складах брала картофель по 55 рублей за килограмм, в розницу он идет по 60-65 рублей, а «домашний» картофель закупала оптом по 85 рублей, в розницу он продается по 100 рублей за килограмм.