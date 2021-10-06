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Дорожает не только картофель: В Донецке показали цены на мясо

06 октября 2021, 22:24

Дорожает не только картофель: В Донецке показали цены на мясо

В отдельных районах Донецкой области, временно неподконтрольных Украине, дорожает не только картофель, стоимость мяса тоже идет вверх. Актуальные цены опубликовал телеграм-канал «В Макеевке. В Донецке. Новости».

«Подорожание длительное, за полгода цены взлетели от 80 до 130%. Если раньше более-менее доступной была курятина, то и она за последнее время заметно выросла в цене», — пишут в паблике.

По информации канала, на донецких рынках свинина стоит 350–500 рублей, сало — от 180 до 400 рублей, куриное филе — 270–300 рублей, фарш — от 250 рублей, целые куры — от 170 рублей за килограмм, при весе тушки в среднем около 2,5 кг.

«Есть, правда, дешевые мороженые тушки по 120–140 рублей и перемороженные по 77 рублей, но годятся они только на корм кошкам и собакам», — отмечается в сообщении.

Фото: «В Макеевке. В Донецке. Новости»

В последнее время в ОРДО резко подорожал картофель. Местные продавцы говорят, что причиной скачка цен стало увеличение в два раза таможенной пошлины при ввозе товара из России, а донецкие производители повысили цену, пользуясь сложившейся ситуацией.

В группировке «ДНР» официально назвали повышение цен на продукты, в частности на картофель, необоснованным. Представительница «ДНР» Злата Кашникова, ответственная за доходы и сборы группировки, заявила, что проблема состоит в необоснованном завышении цен оптовыми поставщиками. Также Кашникова отрицает информацию об увеличении таможенной стоимости, по ее мнению, рост цен имеет спекулятивную составляющую, не связанную с тем, что происходит на границе неподконтрольной территории с Россией.

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