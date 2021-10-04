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«ДНР» признала, что картофель в Донецке подорожал необоснованно

04 октября 2021, 17:01

«ДНР» признала, что картофель в Донецке подорожал необоснованно

В группировке «ДНР» официально назвали повышение цен на продукты, в частности на картофель, необоснованным.

Представительница «ДНР» Злата Кашникова, ответственная за доходы и сборы группировки, заявила, что проблема состоит в необоснованном завышении цен оптовыми поставщиками. Об этом она сказала на совещании руководства группировки. 

Также Кашникова отрицает информацию об увеличении таможенной стоимости, по ее мнению, рост цен имеет спекулятивную составляющую, не связанную с тем, что происходит на границе неподконтрольной территории с Россией. Она выступила за организацию проверок «МВД ДНР».

В руководстве «ДНР» также предлагают установить индикативные цены и привязываться к оптовым ценам в России, в частности в Ростове, откуда везут товар. Глава группировки Денис Пушилин признал, что доход жителей отдельных районов Донецкой области не позволяет ценам расти.

Ежегодно в отдельные районы Донецкой области привозят порядка 80 тысяч тонн импортного картофеля.

Сегодня средняя стоимость килограмма картофеля в неподконтрольном Донецке составляет 60-100 рублей за килограмм или 22-37 гривен.

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