Олег Газманов планирует дать концерт в Донецке

Российский певец Олег Газманов запланировал концерт в неподконтрольном Украине Донецке.



Мероприятие состоится 14 ноября в Центре славянской культуры в рамках тура Газманова «7:0 в мою пользу».



Согласно информации на сайте по продаже билетов, стоимость составит от 1000 до 4200 рублей.



Концерт Газманова запланирован на фоне сложной ситуации с коронавирусом в Донецке и других подконтрольных группировке «ДНР» городах.



Отметим, что в конце сентября «ДНР» ввела новые ковидные ограничения. В частности, в учреждениях досуга разрешается заполнение до 50% мест.

После начала конфликта на Донбассе Газманов уже выступал в Донецке в августе 2017 года и в мае 2018-го.



В интервью для сайта «министерства культуры ДНР» он рассказал, что выступает за присоединение всей территории Украины к России.



С 2015 года из-за поддержки аннексии Крыма Олег Газманов внесен в «черный список» министерства культуры Украины как артист, угрожающий национальной безопасности страны.