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«ДНР» ввела дополнительные ограничения из-за ковида

24 сентября 2021, 20:56

«ДНР» ввела дополнительные ограничения из-за ковида

Глава «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ», которым вводятся ограничения на контролируемой группировкой территории на посещение мест массового пребывания людей.  

В частности, согласно «документу», опубликованному на сайте Пушилина, в учреждениях общественного питания и досуга разрешается заполнение до 50% мест, спортивные соревнования будут проходить без зрителей, а мероприятия на свежем воздухе допускаются только при количестве участников до 50 человек.

Кроме того, запрещается проведение личных и выездных приемов граждан, а «госорганам», местным «администрациям», предприятиям и т.д. рекомендуется перевести максимально возможное количество работников на дистанционный режим работы.

В «указе» также говорится, что «МВД ДНР» «усилит государственный санитарно-эпидемиологический надзор».

В отдельных районах Донецкой области из-за распространения коронавируса  школьников отправляют на каникулы с 27 сентября, а обучение в вузах и ПТУ «до особого распоряжения» будет проходить в дистанционном режиме.

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