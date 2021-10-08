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В «ДНР» рассказали, почему везут картофель в Донецк из России и других стран

08 октября 2021, 10:43

В «ДНР» рассказали, почему везут картофель в Донецк из России и других стран

Аграрии, которые работают на неподконтрольной территории Донецкой области, могут обеспечить картофелем всего один процент местного населения. Об этом заявил член группировки «ДНР» Артем Крамаренко, ответственный по вопросам агропромышленной политики и продовольствия.

В комментарии местному медиа «Донбасс решает» Крамаренко рассказал, что в этом году урожай картофеля должен составить порядка 880 тонн, а общий объем потребления картофеля в ОРДО превышает 80 тысяч тонн. На сегодняшний день собрана 161 тонна картофеля.

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Ажиотаж с ростом цен на картофель в отдельных районах Донецкой области, который в группировке «ДНР» официально назвали «необоснованным», не спадает. Местные СМИ сообщают, что после принятия «административных» мер и совещания у главы «ДНР» Дениса Пушилина оптовые цены на отдельные сорта картофеля снизились всего примерно на 10 рублей.

На неподконтрольную территорию Донетчины завозят товар в основном из Ростова (Россия). Также картофель везут из Азербайджана и Грузии. 

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