Смерть нардепа Полякова: В полиции назвали версии, не исключают отравление

Полиция рассматривает несколько версий по делу о смерти народного депутата Антона Полякова. Об этом сообщил начальник полиции Киева Иван Выговский на брифинге в пятницу.



«Погибший в вечернее время употреблял алкогольные напитки в одном из развлекательных заведений города Киева со своим знакомым, после чего они сели в машину этого человека и поехали по Киеву. Знакомый предложил погибшему проехать к месту жительства, но в связи с бытовыми проблемами, ссорой со своей сожительницей, он (Поляков) не захотел ехать, и они около полутора часов ездили по разным улицам Киева. После этого знакомому надоело общение с погибшим, и он предложил ему на такси добраться домой. Он пересел в такси», — рассказал Выговский.



Далее, по его словам, водитель такси нарушил правила дорожного движения, и машину остановила патрульная полиция. Полицейские увидели на заднем сидении Полякова в полулежачем состоянии. Таксист рассказал, что пассажиру плохо. Полицейские вызвали «скорую помощь», прибывшие на вызов медики пытались провести реанимацию, но спасти Полякова не удалось.



По факту смерти нардепа открыто уголовное дело по статье 115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой «естественная смерть», проводится следствие.



Выговский отметил, что полиция рассматривает несколько версий. «Первая — это хроническое заболевание Полякова, которое могло привести к смерти. А также отравление неизвестным веществом как самостоятельно, так и неизвестным лицом», — сообщил начальник полиции Киева.



Он добавил, что телесных повреждений у погибшего не было. Сейчас есть предварительное свидетельство о смерти после проведенного вскрытия, причиной смерти указана острая коронарная недостаточность, острая ишемическая болезнь сердца. В данное время проводятся дополнительные экспертизы.



Выговский уточнил, что Антон Поляков накануне смерти общался с Русланом Джамбулатовым, из машины которого он и пересел в такси.

33-летний нардеп Поляков ночью умер во время поездки на такси в Днепровском районе Киева. Как сообщает прокуратура, его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. «Скорая помощь» не смогла реанимировать Полякова. Все ценные вещи, документы и деньги остались при нем.



Антона Полякова избрали в Верховную Раду в 2019 году в составе партии «Слуга народа» от округа №206 в Черниговской области. Уже в ноябре того же года Полякова исключили из фракции: в политсиле тогда решение объяснили тем, что депутат отказался голосовать за те законопроекты, которые по общему решению должны были поддержать все члены фракции.



В декабре 2019 года Поляков вышел из партии. Позже стал членом депутатской фракции «За майбутнє» (За будущее).