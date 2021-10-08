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«ДНР» рассказала, что рост цен на продукты зависит от ситуации в России

08 октября 2021, 17:35

«ДНР» рассказала, что рост цен на продукты зависит от ситуации в России

В группировке «ДНР» подсчитали, что цены на продукты в контролируемых нею районах за январь-сентябрь 2021 года в среднем выросли более чем на 18% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил «министр агропромышленной политики и продовольствия» Артем Крамаренко на заседании «народного совета» в пятницу.

«За январь-сентябрь 2021 года фиксируется рост индекса потребительских цен на продукты питания более чем на 18% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года, в то время как рост индекса цен производителей составил 12,6%», — сказал Крамаренко.

По его словам, больше всего подорожали хлеб, растительное масло, овощи и сахар. Наименьшее подорожание показали сыры и творог, рыба и рыбные продукты, фрукты.

Крамаренко утверждает, что на подорожание продуктов в ОРДО повлиял рост цен на энергоресурсы, горюче-смазочные материалы, тарифов на коммунальные услуги, повышение зарплат и увеличение стоимости сырья. По его словам, это формирует «себестоимость отечественной продукции».

Кроме того, отметил «министр», «внутренний продовольственный рынок зависим от ситуации на рынке продовольствия и сырья России».

Ажиотаж с ростом цен на картофель в отдельных районах Донецкой области, который в группировке «ДНР» официально назвали «необоснованным», не спадает. Местные СМИ сообщают, что после принятия «административных» мер и совещания у главы «ДНР» Дениса Пушилина оптовые цены на отдельные сорта картофеля снизились всего примерно на 10 рублей. На рынках ценники достигают 100-120 рублей (около 38-46 гривен) за килограмм картофеля.

Местные жители сообщают в соцсетях, что цены на мясо выросли за полгода на 80-130%.

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