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Ездят за пенсиями: В «ЛНР» объяснили ограничение на выезд через Станицу Луганскую «защитой» пенсионеров от ковида

09 октября 2021, 15:40

Ездят за пенсиями: В «ЛНР» объяснили ограничение на выезд через Станицу Луганскую «защитой» пенсионеров от ковида

Ограничение на пересечение пункта пропуска «Станица Луганская» является «вынужденной противоэпидемической мерой». Об этом заявила «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко, передает сепаратистский ресурс «ЛИЦ».

Она прокомментировала подписанный сегодня «указ» главы «ЛНР» Леонида Пасечника, которым ограничивается въезд и выезд через «Станицу Луганскую».

«Это мера вынужденная, она необходима, и ее действие будет продлено до 10 ноября 2021 года, то есть, в течение месяца. Это то время, которого, как мы надеемся, нам будет достаточно для того, чтобы остановить рост инфекционного процесса», — заявила Пащенко.

По ее словам, коронавирус в ОРЛО попадает в основном с подконтрольной Украине территории. «Анамнестическая связь заболевания и заражения коронавирусной инфекцией с посещением Украины или контактом с лицами, которые пересекали в ближайшее время границу с территорией Украины, — это подтвержденный факт», — утверждает «министр».

Она отметила, что особенно это касается пожилых жителей, которые «непрерывно осуществляют миграцию с целью получения пенсионных выплат».

«Это лица, которые больше всего подвержены заражению и в большей степени погибают при заражении коронавирусной инфекцией. Поэтому ограничение передвижения через пункта пропуска "Станица Луганская" является вынужденной и эффективной мерой», — заявила Пащенко.

При этом группировка «ЛНР», как и «ДНР», упорно умалчивает, как повлияли на всплеск коронавируса в ОРДЛО российские предвыборные мероприятия и масссовый организованный вывоз людей на голосование в Россию.

Местные жители обсуждают новость в соцсетях и высказывают мнение, что нововведения на КПВВ вызваны не столько коронавирусом, сколько внутренним «объединением» «ЛНР» с «ДНР», где выезд через КПВВ практически закрыт уже давно. Люди справедливо отмечают, что заболеваемость коронавирусом в России выше, чем в Украине, но эту границу «Л-ДНР» не закрывают. Однако теперь луганские пенсионеры и остальные жители будут вынуждены так же, как и дончане, выезжать на подконтрольную Украине территорию через Россию, преодолевая значительно больший и тяжелый путь.

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