В крови умершего нардепа Полякова нашли алкоголь и метадон – Янченко

Народный депутат Галина Янченко (фракция «Слуга народа») сообщила, что у скончавшегося народного депутата Антона Полякова (депутатская группа «За майбутнє») в крови токсикологи нашли алкоголь и метадон.



«Смерть Антона Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона. По моей информации, это показала токсикология», – написала она в своем Telegram-канале.

33-летний нардеп Поляков ночью умер во время поездки на такси в Днепровском районе Киева. Как сообщает прокуратура, его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. «Скорая помощь» не смогла реанимировать Полякова. Все ценные вещи, документы и деньги остались при нем.



Антона Полякова избрали в Верховную Раду в 2019 году в составе партии «Слуга народа» от округа №206 в Черниговской области. Уже в ноябре того же года Полякова исключили из фракции: в политсиле тогда решение объяснили тем, что депутат отказался голосовать за те законопроекты, которые по общему решению должны были поддержать все члены фракции.



В декабре 2019 года Поляков вышел из партии. Позже стал членом депутатской фракции «За майбутнє» (За будущее).

Метадон – это синтетический наркотик опиоидной группы. Запрещен в Украине, как и в других странах мира.