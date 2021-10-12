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Почти 12 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

12 октября 2021, 08:17

Почти 12 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За понедельник, 11 октября, в Украине выявили 11 996 новых случаев заражения коронавирусом, что на 3 164 случая меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 5 419 пациента, а 352 человека умерли.

Об этом сообщило министерство здравоохранения.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 562 085 человек. Из них выздоровели 2 297 899 пациентов, а умерли 59 052 человека.

За минувшие сутки 123 230 человек вакцинировались от коронавируса. В частности, первую дозу получили 60 176 человек, а полностью иммунизированы — 63 054 человека.

С начала прививочной кампании в Украине привито 7 609 049 человек, из них получили первую дозу — 7 609 047 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 198 086 человек. Всего в Украине сделано 13 807 133 прививки.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря.

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