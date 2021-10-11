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Почти 9 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за воскресенье

11 октября 2021, 08:12

Почти 9 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за воскресенье

За воскресенье, 10 октября, в Украине выявили 8 832 новых случая заражения коронавирусом, что на 2 512 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 2 053 пациента, а 207 человек умерли.

Об этом сообщило министерство здравоохранения.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 550 089 человек. Из них выздоровели 2 292 480 пациентов, а умер 58 700 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.

Вчера провели 52 064 тестирования.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря.

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