Почти 9 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за воскресенье

За воскресенье, 10 октября, в Украине выявили 8 832 новых случая заражения коронавирусом, что на 2 512 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 2 053 пациента, а 207 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 550 089 человек. Из них выздоровели 2 292 480 пациентов, а умер 58 700 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.



Вчера провели 52 064 тестирования.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря.