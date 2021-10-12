Юрченко пообещал открыть банк для «ДНР» и «ЛНР»

На подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях планируется открытие нового банка. Об этом заявил генеральный директор компании «Южный горно-металлургический комплекс» (ЮГМК) Евгений Юрченко.



«Надеюсь, что сейчас пойдет активная работа по регистрации нового частного банка. Уверен, что эта работа будет крайне перспективной с начала следующего года»«, — приводит его слова сепаратистский ресурс «ДАН».



По его словам, новый банк должен работать с населением, предлагая ему классические финансовые услуги.



На сегодняшний день при «ДНР» существует только «Центральный республиканский банк», а при — «ЛНР» «Государственный банк». Также есть «Международный расчетный банк», который ориентирован на работу с предпринимателями и «госпредприятиями».

Накануне россиянин Евгений Юрченко зарегистрировал в ОРДЛО компанию ЮГМК. Она является преемницей «Внешторгсервиса», который до этого управлял крупнейшими промышленными предприятиями.