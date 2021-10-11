Захваченные «Л-ДНР» заводы передали новой компании Юрченко

Семь предприятий металлургической и коксохимической промышленности ОРДЛО, которые ранее находились под управлением компании «Внешторгсервис», переданы компании Южный горно-металлургический комплекс Евгения Юрченко.



Об этом сообщили подконтрольные группировкам «ЛНР» и «ДНР» СМИ.



«ЮГМК назначена временным администратором семи крупнейших предприятий металлургического и коксохимического производства на территории ОРДЛО», — сказал Юрченко.



Отметим, что компания «Внешторгсервис» в сентябре изменила название и организационно-правовую форму. Ранее компания, зарегистрированная в непризнанной Южной Осетии, называла себя закрытым акционерным обществом (ЗАО). Теперь она станет обществом с ограниченной ответственностью (ООО) под названием «Южный Горно-металлургический Комплекс» (ЮГМК).

11 июня главы группировок «ДНР» и «ЛНР» объявили о смене «инвестора» на крупных промышленных предприятиях, которыми управляет компания «Внешторгсервис» (ВТС). До этого последнюю связывали со сбежавшим в Россию украинским олигархом Сергеем Курченко. Теперь же разбираться с проблемами заводов поручено россиянину Евгению Юрченко. О причинах смены куратора «Внешторгсервиса» «Новости Донбасса» писали здесь.



По словам бывшего гендиректора Авдеевского коксохимического заводана, нродного депутата Мусы Магомедова новый куратор промышленности в неподконтрольных украинской власти районах Донбасса россиянин Евгений Юрченко не сможет выполнить данные им обещания по возврату долгов и повышению зарплат. По мнению Магомедова, средства в модернизацию предприятий в ОРДЛО вкладывать также не будут, поскольку нужны слишком большие суммы.