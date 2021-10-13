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Ограничение работы КПВВ «Станица Луганская» не связано с ковидом — правозащитники

13 октября 2021, 09:05

Ограничение работы КПВВ «Станица Луганская» не связано с ковидом — правозащитники

Ограничение пропуска через КПВВ «Станица Луганская» со стороны группировки «ЛНР» не связано с борьбой против коронавируса, как это объясняли в Луганске. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа» (ВПГ) со ссылкой на свои источники.

«В первую очередь ограничение работы КПВВ в ОРЛО связано с упразднением внутренней границы между "ЛНР" и "ДНР"», — отмечают правозащитники.

Так как было объявлено о «едином экономическом пространстве» в ОРДЛО и упразднении внутренней «границы», жители с подконтрольной «ДНР» территории стали ездить в Луганск для перехода через КПВВ «Станица Луганская», чтобы не ехать в Украину через Россию.

«В ОРДО до упразднения границы КПВВ не работали в нормальном режиме уже более 1,5 лет, за это время сформировались контролируемые каналы контрабанды из Украины и других стран (в том числе через Азовское море), сформировался рынок пассажирских и грузовых перевозок через РФ в Украину, в ОРЛО ситуация кардинально отличалась», — подчеркнули в ВПГ.

По данным организации, после транспортного объединения «ЛНР» и «ДНР» кремлевские кураторы настояли, чтобы все было приведено к общему порядку, «проезд в из ОРДЛО В Украину через РФ, поступления товаров из Украины только через контрабандные каналы».

Группировка «ЛНР» с 10 октября ограничила пересечение через КПВВ «Станица Луганская». Теперь норма о пересечении КПВВ раз в месяц для жителей с местной пропиской отменена, а их выезд, подобно правилам, установленным «ДНР», осуществляется только по спискам.

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