«ЛНР» объяснила, как подать заявку на выезд через КПВВ «Станица Луганская»

В группировке «ЛНР» разъяснили порядок подачи заявки на выезд через КПВВ «Станица Луганская». Об этом сообщило «министерство иностранных дел ЛНР».



Там напомнили, что в соответствии с «указом» главы «ЛНР» Леонида Пасечника теперь выезд жителей с местной регистрацией через пункт пропуска «Станица Луганская» на подконтрольную Украине территорию осуществляется только по спискам и при наличии следующих оснований:

с целью лечения;

сцелью обучения;

необходимость постороннего ухода заблизким родственником;

всвязи с погребением родственника.

В исключительных случаях допускается выезд жителей при необходимости «экстренного пересечения линии фактического разграничения на основании решения рабочей группы, согласованного с министерством государственной безопасности ЛНР».



Для подачи заявки на выезд через КПВВ «Станица Луганская» необходимо:

Направить пустое письмо на адрес электронной почты [email protected] Открыть ответное письмо, внимательно его прочитать. Скачать по ссылке анкету. Заполнить анкету на русском в электронном варианте (формат doc/docx). В анкете необходимо заполнить все графы (например, если у вас id-паспорт, в нем не указана прописка, тогда в советующей графе анкеты вы пишите «в паспорте не указано»). Проверить правильность данных в анкете. Подготовить документы:

— сделать скан-копии документов или их фото в высоком качестве (разрешение не менее 1024×768 пикселей);

— прикрепить скан-копии или фото документов к письму (допускается в формате zip / rar). Отправить электронное письмо на адрес [email protected], к которому прикрепить анкету и скан-копии/фото документов. В поле «Тема письма» указать полностью на русском языке фамилию, имя и отчество человека, который будет выезжать на территорию Украины.

Период рассмотрения заявок: не менее 14 рабочих дней.



В «МИД ЛНР» подчеркнули, что анкеты, заполненные с нарушением указанных требований или без необходимых документов, к рассмотрению не принимаются.



Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (0642) 50 00 68; (0642) 50 19 94.