Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ЛНР» объяснила, как подать заявку на выезд через КПВВ «Станица Луганская»

11 октября 2021, 14:10

«ЛНР» объяснила, как подать заявку на выезд через КПВВ «Станица Луганская»

В группировке «ЛНР» разъяснили порядок подачи заявки на выезд через КПВВ «Станица Луганская». Об этом сообщило «министерство иностранных дел ЛНР».

Там напомнили, что в соответствии с «указом» главы «ЛНР» Леонида Пасечника теперь выезд жителей с местной регистрацией через пункт пропуска «Станица Луганская» на подконтрольную Украине территорию осуществляется только по спискам и при наличии следующих оснований:

  • с целью лечения;
  • сцелью обучения;
  • необходимость постороннего ухода заблизким родственником;
  • всвязи с погребением родственника.

В исключительных случаях допускается выезд жителей при необходимости «экстренного пересечения линии фактического разграничения на основании решения рабочей группы, согласованного с министерством государственной безопасности ЛНР».

Для подачи заявки на выезд через КПВВ «Станица Луганская» необходимо:

  1. Направить пустое письмо на адрес электронной почты [email protected]
  2. Открыть ответное письмо, внимательно его прочитать.
  3. Скачать по ссылке анкету.
  4. Заполнить анкету на русском в электронном варианте (формат doc/docx). В анкете необходимо заполнить все графы (например, если у вас id-паспорт, в нем не указана прописка, тогда в советующей графе анкеты вы пишите «в паспорте не указано»).
  5. Проверить правильность данных в анкете.
  6. Подготовить документы:
    — сделать скан-копии документов или их фото в высоком качестве (разрешение не менее 1024×768 пикселей);
    — прикрепить скан-копии или фото документов к письму (допускается в формате zip / rar).
  7. Отправить электронное письмо на адрес [email protected], к которому прикрепить анкету и скан-копии/фото документов.
  8. В поле «Тема письма» указать полностью на русском языке фамилию, имя и отчество человека, который будет выезжать на территорию Украины.

Период рассмотрения заявок: не менее 14 рабочих дней.

В «МИД ЛНР» подчеркнули, что анкеты, заполненные с нарушением указанных требований или без необходимых документов, к рассмотрению не принимаются.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (0642) 50 00 68; (0642) 50 19 94.

Читайте также:

Ездят за пенсиями: В «ЛНР» объяснили ограничение на выезд через Станицу Луганскую «защитой» пенсионеров от ковида

Еще по теме

Организации
ЛНР
Места
Луганск КПВВ Станица Луганская
Прочее
Ситуация на КПВВ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:10
«ЛНР» объяснила, как подать заявку на выезд через КПВВ «Станица Луганская»
10:09
В Донецке девять человек пострадали при столкновении автобуса с автомобилем
22:10
«ЛНР» ограничила пропуск через КПВВ: Что теперь? Дайджест НД ►
17:01
Арестович предположил, что рост цен в ОРДЛО связан с ликвидацией «таможни» между «ЛНР» и «ДНР»
15:56
«ДНР» отчиталась о восстановлении энергоснабжения Пикуз (Коминтерново)
22:00
«ДНР» заявила о ранении жителя окраины Донецка
21:32
«ДНР» уже выписала более 13 тысяч штрафов водителям, которые не купили ее страховку
21:00
Что происходит с ценами на продукты: Украина, Россия, ОРДЛО. Донбасс сегодня ►
17:22
В разгар коронавируса «ДНР» вывела на субботник в Донецке больше 12 тысяч человек
16:34
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 11 октября
15:40
Ездят за пенсиями: В «ЛНР» объяснили ограничение на выезд через Станицу Луганскую «защитой» пенсионеров от ковида
14:54
По спискам: «ЛНР» ограничила въезд и выезд через КПВВ «Станица Луганская»
10:53
«ДНР»: 551 новый случай ковида за сутки, умерли 82 человека
09:45
«ЛНР» сообщила о 208 заболевших коронавирусом за сутки и 37 смертях
22:52
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости
все новости
17:18
Нападение на журналистов «СХЕМ»: отстраненного голову «Укрэксимбанка» Мецгера отправили под ночной домашний арест
16:34
Встреча Нуланд с Козаком ожидается в Москве 13 октября
15:37
Донетчина рискует попасть в «красную» зону карантина
15:01
Ковид на Луганщине: 218 заболевших и 5 умерших за сутки
14:10
«ЛНР» объяснила, как подать заявку на выезд через КПВВ «Станица Луганская»
13:27
Медведчуку вручили ходатайство об аресте c альтернативой залога в миллиард гривен
12:40
«Шахтер» рассказал о доходах за прошлый сезон
12:17
Коронавирус на Донетчине: Еще 469 заболевших и один умерший
11:35
Автобус из Луганской области перевернулся на Полтавщине: пострадали 11 человек
10:46
Медведев написал статью о «бессмысленности» контактов с руководством Украины
10:09
В Донецке девять человек пострадали при столкновении автобуса с автомобилем
09:11
В МВД подтвердили, что в крови умершего нардепа Полякова нашли алкоголь и метадон
08:35
Штаб ООС заявил о 10 нарушениях «тишины» на Донбассе за сутки
08:12
Почти 9 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за воскресенье
22:10
«ЛНР» ограничила пропуск через КПВВ: Что теперь? Дайджест НД ►
все новости
ВИДЕО
«ЛНР» ограничила пропуск через КПВВ: Что теперь? Дайджест НД ►
10 октября, 22:10
Что происходит с ценами на продукты: Украина, Россия, ОРДЛО. Донбасс сегодня ►
09 октября, 21:00
«Схемы» рассказали о бизнесмене из Горловки, из-за которого в Укрэксимбанке случился скандал
08 октября, 00:11

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция