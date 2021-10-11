«ЛНР» объяснила, как подать заявку на выезд через КПВВ «Станица Луганская»

В группировке «ЛНР» разъяснили порядок подачи заявки на выезд через КПВВ «Станица Луганская». Об этом сообщило «министерство иностранных дел ЛНР».
Там напомнили, что в соответствии с «указом» главы «ЛНР» Леонида Пасечника теперь выезд жителей с местной регистрацией через пункт пропуска «Станица Луганская» на подконтрольную Украине территорию осуществляется только по спискам и при наличии следующих оснований:
- с целью лечения;
- сцелью обучения;
- необходимость постороннего ухода заблизким родственником;
- всвязи с погребением родственника.
В исключительных случаях допускается выезд жителей при необходимости «экстренного пересечения линии фактического разграничения на основании решения рабочей группы, согласованного с министерством государственной безопасности ЛНР».
Для подачи заявки на выезд через КПВВ «Станица Луганская» необходимо:
- Направить пустое письмо на адрес электронной почты [email protected]
- Открыть ответное письмо, внимательно его прочитать.
- Скачать по ссылке анкету.
- Заполнить анкету на русском в электронном варианте (формат doc/docx). В анкете необходимо заполнить все графы (например, если у вас id-паспорт, в нем не указана прописка, тогда в советующей графе анкеты вы пишите «в паспорте не указано»).
- Проверить правильность данных в анкете.
- Подготовить документы:
— сделать скан-копии документов или их фото в высоком качестве (разрешение не менее 1024×768 пикселей);
— прикрепить скан-копии или фото документов к письму (допускается в формате zip / rar).
- Отправить электронное письмо на адрес [email protected], к которому прикрепить анкету и скан-копии/фото документов.
- В поле «Тема письма» указать полностью на русском языке фамилию, имя и отчество человека, который будет выезжать на территорию Украины.
Период рассмотрения заявок: не менее 14 рабочих дней.
В «МИД ЛНР» подчеркнули, что анкеты, заполненные с нарушением указанных требований или без необходимых документов, к рассмотрению не принимаются.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (0642) 50 00 68; (0642) 50 19 94.