Украина впервые отдала газ собственной добычи для сохранения льготных тарифов на тепло — мэр Мариуполя

Украина впервые отдала весь дешевый газ собственной добычи для сохранения льготных тарифов на теплоснабжение. Об этом рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко в эфире телеканала «Украина».



По его словам, благодаря такой позиции президента Украины Владимира Зеленского действующий социальный тариф для населения не будет меняться три года. Соответствующий контракт заключен городом с НАК «Нафтогаз Украины».



«Это был тяжелый сложный переговорный процесс. И точку в нем поставил президент Украины Владимир Зеленский, который принял решение, чтобы газ для населения зафиксировать на уровне 7,42 грн. Цена на газ ближайшие три года не будет меняться», — пояснил мэр.



Бойченко отметил, что в Мариуполе отопительный сезон уже начался. Тепло постепенно подается в больницы и детские сады.

По итогам подписания меморандума между Ассоциацией городов Украины, правительством и НАК «Нафтогаз Украины» цена на газ для нужд населения зафиксирована на уровне 7,42 грн. С 2022 года громады получат дополнительно 4% налога на доходы физических лиц в качестве финансового обеспечения убытков от установления льготных тарифов для социальной сферы.