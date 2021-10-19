Лавров заявил, что Германия и Франция выступили против включения США в Нормандский формат

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ предлагала включить США в Нормандский формат, но против этого высказались европейские партнеры, передает «РИА Новости».



«Россия предлагала подключить США к Нормандскому формату, но Германия и Франция категорически отказались», — сказал он в кулуарах заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».



В то же время Лавров отметил, что диалог РФ и США по Украине возобновился после визита заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Россию.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд провела 13 октября в Москве встречу с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. По итогам она сказала, что переговоры прошли «очень продуктивно».