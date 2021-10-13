Козак увидел совпадение с Нуланд в подходах по статусу Донбасса

Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию конфликта на востоке Украины с учетом совпадения подходов по «особому статусу Донбасса». Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи в Москве с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.



«В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии или другими словами особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен. С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций», — приводит слова Козака ТАСС.



По его словам, с американской стороны «состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины». «Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения», — добавил Козак.