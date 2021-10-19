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Зеленский: Нуланд в Москве говорила об участии США в урегулировании на Донбассе

19 октября 2021, 08:54

Зеленский: Нуланд в Москве говорила об участии США в урегулировании на Донбассе

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время своего визита в Москву говорила о формате участия Соединенных Штатов в урегулировании на Донбассе. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV.

Он отметил, что с президентом Джо Байденом обсуждал несколько вариантов привлечения США к решению этого конфликта.

«И они сказали, что в принципе поддерживают, но будут думать над форматом и затем предлагать этот формат Украине и России. Я знаю, недавно была встреча представителя президента США Виктории Нуланд с коллегами в Москве, они говорили, уверен, на многие темы, это их темы — но они говорили и о формате их участия», — сказал Зеленский.

Он добавил, что деталей этих переговоров не знает.

Заместитель госсекретаря США  Виктория Нуланд провела 13 октября в Москве встречу с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. По итогам она сказала, что переговоры прошли «очень продуктивно».

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