Зеленский: Нуланд в Москве говорила об участии США в урегулировании на Донбассе

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время своего визита в Москву говорила о формате участия Соединенных Штатов в урегулировании на Донбассе. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV.



Он отметил, что с президентом Джо Байденом обсуждал несколько вариантов привлечения США к решению этого конфликта.



«И они сказали, что в принципе поддерживают, но будут думать над форматом и затем предлагать этот формат Украине и России. Я знаю, недавно была встреча представителя президента США Виктории Нуланд с коллегами в Москве, они говорили, уверен, на многие темы, это их темы — но они говорили и о формате их участия», — сказал Зеленский.



Он добавил, что деталей этих переговоров не знает.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд провела 13 октября в Москве встречу с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. По итогам она сказала, что переговоры прошли «очень продуктивно».