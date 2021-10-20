Кабмин не планирует вводить локдаун на всей территории Украины

Кабинет министров не планирует вводить полный локдаун по всей Украине. Об том заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.



«Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но как сказал президент: единственной альтернативой локдауну является именно массовая вакцинация», — отметил Шмыгаль.



Премьер отметил, что сейчас в Украине наблюдается рикрдное количество вакцинаций от ковида — более 225 тысяч за минувшие сутки.



«Для региона поставлена задание обеспечить способность инфраструктуры для вакцинации, чтобы выйти на показатель полтора миллиона прививок в неделю. Ето позволит до конца года привить абсолютное большинство взрослого населения», — заявил Шмыгаль.



Он обратил внимание, что рекордные показатели вакцинации фиксируются в регионах, где ввели «красную» зону карантина. Шмыгаль призвал украинцев не ждать «красных» зон, а вакцинироваться уже сейчас.

Сейчас в Украине в «красной» зоне карантина находятся пять регионов, включая Донецкую область. В связи с этим там усилили антиковидные ограничения.



При этом предусмотрены преференции для вакцинированных. Так, в «красной» зоне можно не применять ограничения, если весь персонал и все посетители заведения, кроме несовершеннолетних, полностью вакцинированы от коронавируса.