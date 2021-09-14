Минздрав пояснил, что означают разные карантинные зоны

Кабинет министров Украины на заседании 13 сентября обновил перечень карантинных ограничений в разных эпидемиологических зонах. Правительство в частности, разрешило работу бизнеса в «красных» зонах при условии полной вакцинации работников и посетителей.



Согласно разъяснению министерства здравоохранения, в «зеленой» зоне действует требование по обязательному ношению масок в общественных помещениях и транспорте.

В «желтой» зоне, помимо масочного режима и необходимости соблюдать дистанцию, запрещаются массовые мероприятия при участии более 1 человека на 4 кв. м площади помещения или территории. Также в «желтой» зоне запрещена загруженность кинозалов и других учреждений культуры более чем на 50% мест, а загруженность спортзалов и фитнес-центров более чем 1 человека на 10 кв. м. Также в этой зоне разрешена работа учебных заведений, где не менее 80% работников имеют «желтый» или «зеленый» COVID-сертификат.



Указанные ограничения не будут действовать, если более 80% персонала и 100% посетителей, кроме лиц до 18 лет, вакцинированы от COVID-19 одной или двумя дозами и предъявили соответствующий сертификат.



В «оранжевой» зоне действуют ограничения «желтой». Местная власть может вводить дополнительные ограничения.



В «красной» зоне эпидопасности запрещена работа гостиниц, хостелов, общепитов, кроме адресной доставки и заказов на вынос, также запрещена работа ТРЦ, кинотеатров, театров, развлекательных заведений, заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки. «Красная» зона запрещает работу непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров. Работа учебных заведений разрешена лишь там, где двумя дозами вакцинированы 100% работников. Массовые мероприятия запрещены, разрешены лишь спортивные и матчи командных игровых видов спорта без зрителей.



Ограничения не будут применяться, если весь персонал и все посетители, кроме лиц до 18 лет, полностью вакцинированы от COVID-19.