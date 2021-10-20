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В сопредельной с ОРДЛО Ростовской области РФ ввели новые карантинные ограничения

20 октября 2021, 15:12

В сопредельной с ОРДЛО Ростовской области РФ ввели новые карантинные ограничения

В Ростовской области России с 20 октября вводятся дополнительные ограничения в связи с распространением коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Ростовской области.

В документе указано, что граждане, уехавшие из Ростовской области 20 октября 2021 года и позднее и отсутствующие более 72 часов (3 суток), по возвращении обязаны пройти ПЦР-тестирование и уйти на самоизоляцию до получения результата. При этом люди с регистрацией в Ростовской области проходят самоизоляцию по месту жительства, а те, кто не зарегистрирован, — по месту фактического пребывания либо в обсерваторе.

В постановлении говорится, что указанные требования не распространяются на тех, кто проезжает транзитом, прибывших в связи со служебной командировкой либо осуществлением деятельности, связанной с передвижением, а также при наличии документов о вакцинации, либо о перенесенном заболевании или отрицательного результата ПЦР-теста.

Кроме того, на территории региона приостанавливается деятельность детских игровых площадок, игровых комнат и детских развлекательных центров. В культурные и развлекательные заведения, в бассейны, спортзалы, кафе и рестораны и т.д. будут пускать посетителей старше 18 лет только при наличии «ковидных» документов. Во всех вузах, техникумах и колледжах вводится обязанность ношения лицевых масок или респираторов.

Также в 27 муниципалитетах приостанавливается проведение плановой госпитализации пациентов, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациента.

С 30 октября медицинский документ о вакцинации либо о перенесенном заболевании или результат ПЦР-теста будет обязателен при входе и заселении в гостиницу.

«Депутат ДНР» Анастасия Селиванова сообщила, что безуспешно пыталась выяснить у ростовских госорганов, признают ли они ковидные «документы», выданные в ОРДО.

«Как эти ограничения коснутся граждан России, постоянно проживающих в ДНР, я, к сожалению, не знаю. Ранее я писала несколько обращений в Роспотребнадзор и Минздрав Ростовской области с вопросом о признании результатов тестов ПЦР и QR-кодов, выданных на территории ДНР. В ответ получила чудесные отписки с цитатами из нормативных актов», — написала Селиванова в своем телеграм-канале.

Как известно, жители ОРДЛО часто выезжают в Ростовскую область за получением российских паспортов или решения других вопросов, либо для проезда на подконтрольную Украине территорию через Россию. По информации СБУ, в паспортах РФ, выданных жителям оккупированных территорий, проставляют коды несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе также не указывается. Поэтому выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ.

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